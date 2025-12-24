Sécurité : Bignona doté d’un commissariat urbain

Partager Facebook

Dans le cadre du plan Diomaye pour la Casamance, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a procédé aujourd’hui à l’inauguration du Commissariat Urbain de Bignona.

Ce bâtiment est équipé d’infrastructures de type moderne adaptées a tous les schémas de lutte contre la criminalité tout en s’arrimant au respect des droits humains.

Conformément à l’ « agenda national de transformation Senegal 2050 », chaque département sera doté d’un commissariat urbain.

À l’instar de Bignona, Touba, Thiès et Kaffrine seront bientôt opérationnels, de même que la reconstruction du Commissariat central de Kolda va démarrer.

Le ministre de l’intérieur et de la Sécurité Publique a salué la formidable montée en puissance de la Police Nationale et s’est réjoui du parfait défilé auquel il a assisté.