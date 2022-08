Sécurité dans les stades: 300 stadiers ont été formés au Sénégal

Dans l’objectif de renforcer la sécurité au niveau de Stade, un projet de formation de stadiers a été mené au Sénégal pour améliorer la sécurité dans les stades. Ce projet a été subventionné par la FIFA à hauteur de USD de plusieurs millions.

Assuré la sécurité de tout le monde lors des matches de football au niveau des stades, telle est l’objectif de plusieurs gouvernements en Afrique particulièrement au Sénégal. En 2019, la FIFA a d’ailleurs signé un protocole d’accord historique avec la Confédération Africaine de Football (CAF) et l’Union Africaine (UA) à ce sujet. Depuis trois ans, des séminaires et des ateliers de travail consacrés à ces thèmes se sont enchaînés aux quatre coins du Continent et le Sénégal ne sera pas une exception.

Avec le soutien du Programme Forward de la FIFA, un projet consacré à la formation de stadiers y a effectivement été mené à son terme. « Cela a été le premier programme de formation de la FIFA de ce type au Sénégal et, à ma connaissance, en Afrique de l’Ouest », confirme Demba Sarr, Responsable Sûreté Sécurité à la Fédération Sénégalaise de Football. « Le Sénégal en a pleinement tiré profit, le pays a gagné en légitimité. »

Sarr et son équipe étaient sur le pont ce 30 juillet à l’occasion de la rencontre Sénégal-Liberia qui se disputait au Stade du Sénégal Abdoulaye Wade de Dakar. Et c’est dans la bonne humeur, malgré la défaite 1-2 des locaux, que s’est déroulé ce match comptant pour les qualifications pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) de la CAF 2023. « Les spectateurs viennent au stade pour le plaisir, cela doit rester un endroit joyeux. Nous devrions pouvoir y amener nos femmes et nos enfants sans inquiétude », martèle-t-il.