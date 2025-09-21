Sécurité maritime régionale : La marine nationale au cœur des opérations

Des patrouilles maritimes conjointes réunissant le Cap-vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal ont été lancées depuis le 17 septembre, lors d’une cérémonie tenue à bord de l’OPV Niani de la Marine nationale, accosté au port de Bissau.

Le contre-amiral Abdou SENE, chef d’état-major de la Marine, a assisté à la conférence des Chefs d’état-major de marines et de gardes côtes qui s’est également tenue à bord, sous la coordination du centre multinational de la Zone G (CEDEAO).

Le navire a embarqué des marins des pays voisins pour la surveillance des espaces maritimes de la sous-région, jusqu’au 21 septembre 2025.

Ces patrouilles régionales sont organisées dans le cadre du renforcement de l’architecture intégrée de sécurité maritime de la CEDEAO.