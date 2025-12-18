Sédhiou : Le conseil départemental réalise un pavillon des accompagnants de malades pour l’hôpital régional

Partager Facebook

Le centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou a inauguré ce jour le pavillon des accompagnants de malades, une infrastructure réalisée par le conseil départemental de Sédhiou. La présidente du conseil en l’occurrence Dr Annette Seck a présidé la cérémonie, en présence des autorités locales et des populations. Ce nouveau cap marque une avancée significative dans l’amélioration des conditions d’accueil et d’accompagnement des patients et de leurs proches.

En effet, selon Annette Seck, la mise en service de ce pavillon vise à offrir un cadre plus adapté aux accompagnants, contribuant ainsi à l’amélioration globale de la prise en charge au sein de l’établissement hospitalier. « Cette réalisation est un symbole de notre engagement constant en faveur du développement du secteur de la santé et du bien-être des populations de la région, » a-t-elle déclaré.

La cérémonie a enregistré la participation des autorités territoriales, religieuses et coutumières, ainsi que des agents de l’hôpital et une forte mobilisation des populations. Le Préfet du département de Sédhiou, Modou Gueye a souligné l’importance de cette infrastructure pour la communauté.

Le centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou n’a pas manqué d’exprimer sa profonde gratitude au conseil départemental de Sédhiou pour cette réalisation d’envergure, qui témoigne d’un engagement partagé en faveur de la santé et du bien-être des populations.

Publié par EL HADJI MODY DIOP