Sénégal-Bolivie en amical : 300 millions FCFA seront dépensés

Les 24 et 27 septembre prochain, le Sénégal disputera deux matches amicaux face à la Bolivie et l’Iran.

Et pour cette double confrontation, le Sénégal s’est délesté de près de 300 millions F CFA (montant à verser à l’équipe et frais d’organisation du match) pour jouer contre la Bolivie, en match amical. Une information donnée par le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, s’exprimant ce samedi 27 août, après la victoire étriquée (1-0) des Lions locaux contre la Guinée, en match aller du dernier tour qualificatif au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) Algérie 2023.

Me Augustin Senghor a justifié cet « effort » qu’ils ont fourni par le fait que les Lions du Sénégal doivent bénéficier d’une bonne préparation pour la Coupe du monde 2022 prévu au Qatar cet hiver.

Alors que le Sénégal a dû payer contre la Bolivie, la Corée du Sud était, elle, demandeur.

La FSF a également confirmé un second match amical. Ce sera contre l’Iran, le 27 septembre prochain.