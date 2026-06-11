Sénégal : Diomaye restructure sa coalition à travers cinq nouvelles nominations, à quelques mois des élections locales

La coalition Diomaye Président poursuit sa structuration sur le terrain. Alors que les échéances électorales de 2027 (locales) et de 2029 (présidentielles) approchent, le chef d’Etat Diomaye Faye a procédé, jeudi 11 juin, à de nouvelles nominations afin de renforcer le dispositif d’animation et d’implantation du mouvement à l’échelle nationale.

Dans un courrier adressé à Aminata Touré, Superviseure générale de la Coalition, le Président Diomaye souligne sa satisfaction face à l’engagement des leaders et aux «avancées positives» notées dans l’organisation de la coalition. Il appelle toutefois à maintenir la dynamique et à «continuer d’investir le terrain».

Pour y parvenir, cinq responsables ont été nommés comme superviseurs adjoints, chacun avec un portefeuille précis :

1. Serigne Guèye Diop : Superviseur adjoint chargé des structures et de la massification

2. El Hadj Abdourahmane Diop : Superviseur adjoint chargé des stratégies et de la communication

3. Mamadou Thiaw : Superviseur adjoint chargé de la coordination avec les élus

4. Fally Seck : Superviseur adjoint chargé de l’administration et de la logistique

5. Aldiouma Sow : Superviseur adjoint chargé des questions électorales

«Je remercie le Président Bassirou Diomaye Faye pour la confiance renouvelée (…) J’accueille cette responsabilité avec humilité et détermination. Je continuerai à œuvrer, aux côtés de l’ensemble des responsables et militants, au renforcement de nos structures et à la consolidation de notre présence sur le terrain», a réagi Dr Serigne Guèye Diop, actuel ministre de l’Industrie et du Commerce.

Ces nominations interviennent alors que le leader de la majorité parlementaire (Pastef), Ousmane Sonko, a averti qu’il n’acceptera pas un report des élections locales qui devraient légalement avoir lieu en janvier 2027.