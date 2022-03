Sénégal – Egypte: La FSF dénonce une vente frauduleuse de tickets du match

Un marché noir de vente de tickets pour le match Sénégal – Egypte a été dénoncé par la FSF. Le match attire naturellement toutes les convoitises. Alors que l’Equipe Nationale du Sénégal affronter l’Egypte, ce vendredi, en match aller des barrages d’accession à la Coupe du Monde, le manche retour prévue mardi prochain au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio fait déjà beauc oup parler.

En effet, plusieurs supporters sénégalais s’empressent pour obtenir leur « pass d’accès » pour assister à cette toute première rencontre officielle dans ce nouveau joyau. Cependant, il existerait des vendeurs illégaux pour les tickets. C’est en tout cas ce que dénonce la Fédération Sénégalaise de Football. « La FSF informe l’opinion qu’elle a été amenée à constater des tentatives de confection et de vente parallèle de tickets frauduleux pour le match retour Sénégal vs Egypte prévu le 29 mars 2022 au Stade Abdoulaye Wade, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde », peut-on lire dans un communiqué.

Des poursuites engagées contre les fraudeurs

A l’instance faitière du football sénégalais de rejeter « toutes ses responsabilités en rappelant que seul le partenaire technique Diotali, est habilité à produire et commercialiser la billetterie sur la plateforme gainde yi.com. La FSF « déconseille fortement le rachat desdits tickets proposés par un quelconque individu qui les aurait déjà acquis en ligne. »

Les fédéraux ont également fait part de la logique de « se réserver le droit d’engager des poursuites à l’endroit de tout contrevenant qui nuirait à son image et à sa réputation. » Concernant la sécurité, Lamotte a annoncé la présence de 800 gendarmes et 600 éléments de GMI. Pour éviter les longues files d’attente et bousculades, l’accès au Stade sera ouvert dès 10 heures du matin. « Un dispositif d’accueil et d’orientation » sera mis en place de telle sorte qu’à aucun niveau il n’y ait bousculade