Sénégal-Egypte: « Que doit faire Aliou Cissé? »

Coach Oumar D. dans le District 28 donne les clés du match Sénégal–Egypte prévue ce mardi à 17h.

Il faut que Cissé rectifie le tir d’entrée du 2e round. Vu que son équipe a du mal à être efficace, il faut faire le tout pour le tout en solidement défensivement », a déclaré l’entraîneur O. D.

Il invite Aliou Cissé à opter 1 système 4-2-3-1, en mettant la composition suivante pour venir à bout de l’Égypte très vite dans le match en marquant rapidement:

Mendy, Sabaly et Ciss en latéraux, Coulibaly et Kouyaté dans l’axe, Napalys Mendy et Pape A Gueye en milieu récupérateur, Ismaila Sarr-Sadio Mané-Bouna Sarr en animation off et Boulaye Dia en pointe ou Diédhiou en 2e option.