Sénégal-FMI : La nouvelle cheffe de mission Mercedes Vera-Martin annoncée à Dakar la semaine prochaine

15 janvier 2026 Actualité

Mercedes Vera Martin, la nouvelle cheffe de mission du Fonds monétaire international (FMI) pour le Sénégal, arrive à Dakar la semaine prochaine pour une visite de présentation auprès des autorités sénégalaises. Elle sera accompagnée de son prédécesseur, Edward Gemayel.

Cette mission est essentiellement protocolaire et ne prévoit aucune négociation de fond, selon Reuters qui a donné l’information. Vera Martin, qui a supervisé la restructuration de la dette de la Zambie entre 2023 et 2025, aura pour objectif d’établir les premiers contacts officiels avec le gouvernement sénégalais.

À noter que le Premier ministre Ousmane Sonko a clairement exclu toute restructuration de la dette nationale, estimée à 132% du PIB. La visite de Vera Martin vise donc à poser les bases de la coopération future entre le FMI et le Sénégal.

