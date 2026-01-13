Sénégal vs Egypte : L’arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho sera au sifflet

Partager Facebook

L’arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho a été désigné pour officier la demi-finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et l’Égypte, ce mercredi au Grand Stade de Tanger.

Cette nomination ravive de mauvais souvenirs côté sénégalais, car Atcho avait déjà arbitré le match controversé entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire en huitième de finale de la CAN 2023.

Atcho sera assisté de son compatriote Boris Marlaise Ditsoga et du Béninois Styven Moutsassi Moyo, tandis que le Kenyan Peter Waweru Kamaku sera en charge de la vidéo (VAR).

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com