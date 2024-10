Sénégal vs Malawi : La liste des 26 « Lions »

Partager Facebook

La Fédération Sénégalaise de Football a publié la liste des 26 joueurs retenus pour les deux confrontations face au Malawi, prévues les 11 et 15 octobre prochains à Dakar et Lilongwe, dans le cadre des 3ème et 4ème journées des qualifications pour la CAN 2025, qui se déroulera au Maroc.

Gardiens : Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough), Cheikh Lo Ndoye (ASC Jaraaf) ADVERTISEMENT Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Formose Mendy (FC Lorient), Ismail Jakobs (AS Monaco), Seydou Sano (Al-Gharafa), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague) Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton) Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Habib Diallo (Damac FC), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Abdallah Sima (Stade Brestois), Boulaye Dia (Lazio)