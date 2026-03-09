Séparation de Diomaye et Sonko: Le Colonel Abdourahim Kebe prédit le pire

Partager Facebook

Invité de la 7Tv sur Ramadan Show, Abdourahim Kebe, l’ancien chargé de l’information et des relations publiques des Armées n’a pas caché ses sentiments face à cette démarche de Diomaye Faye. Selon lui, si Diomaye est arrivé au perchoir, c’est grâce à Ousmane Sonko. Et de rappeler que Pastef s’est mobilisé avec sa coalition. « Je pense qu’il y a de l’ingratitude dans son discours, car Pastef a mouillé le maillot pour que Diomaye soit candidat. Mais Pastef est le moteur bien que son récépissé lui a été restitué. Pastef s’est battu pour Diomaye » a expliqué l’invité.

Pour le cas Abdourahmane Diouf, cet ancien de la Dirpa a déclaré avoir appelé Abdourahmane Diouf pour l’intégrer dans la coalition.

« Mais rien n’est trop tard et je demande à Diomaye de faire attention, car les Sénégalais n’aiment pas la trahison. Ousmane Sonko s’est sacrifié et rien n’est trop tard pour arrondir les angles avec Sonko. Il ne faut pas être avec ceux de l’ancien système »,a révélé le Colonel Abdourahim Kebe.

Par ailleurs, il a conseillé à Diomaye et Sonko à être ensembles et d’éviter le clash. « Si jamais les deux personnes venaient à être divisés, ce serait le pire. Il faudra donc s’attendre à des arrestations, des manifestations comme en 2023 et 2024, et des conséquences au plan sécuritaire. Que ces deux-la se serrent les coudes. Mais Diomaye s’est « enfermé » et il est très difficile de le voir. Il ne faut pas réinventer l’histoire. Donc ils sont à être ensembles. Je vais aussi jouer le rôle de médiateur. »

Sur un tout autre chapitre, ce dernier a révélé qu’il entend sortie un livre prévu pour bientôt parlant de sa carrière de militaire