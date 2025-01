Série de meurtres au Sénégal : Souleymane SAGNE condamne et appelle à un traitement immédiat

Nous présentons nos condoléances à la famille de Diarry SOW un enfant de 12 ans froidement tué avec un présumé Viol. Ce fut un acte vraiment odieux qui délia toutes les langues. Nous avions appris la nouvelle funeste des les premières heures par la voix de la presse locale.

Cet acte est barbare et ignoble à tel point que j’avais du mal à croire cette triste vérité. Après quelques investigations, ce scandale était vraiment vrai.. Sous le coup de l’affliction Indescriptible, nous nous joignons à cette famille pour manifester toute notre compréhension. Nous sommes doublement choqués non seulement par ces crimes d’une ampleur inégalable mais par le fait de vouloir accepter que notre commune celle de Baye Abdoulaye THIAW laye ne fait plus l’exception sur ces scènes que nous entendions au paravent que par voie de presse..

Ce signal alarmant dans cette situation ponctuelle traduit un cas particulier auquel il faudra traiter avec austérité et tirer toutes les conséquences. Nous remercions toute l’équipe de la police de Malika. Elle a été prompte malgré qu’il soit un jour de l’an ou tout est quasiment au black out. Nul doute que l’insécurité prend des proportions inquiétantes sous toutes ses formes même après la fin d’un match de « Navetane » ou celle d’un combat de lutte c’est le comble. Ces situations récurrentes et progressives qui semblent se verser dans le cours normal des choses méritent une appréhension de façon orthodoxe.

Dans ce même organe, nous saluons le retrait des agents de sécurité de proximité dans le trafic. Sérieusement la notion de proximité doit être repensée et mérite des assises. La proximité, c’est auprès des infrastructures sociales de base, des forces de sécurité ou du peuple ? Voilà une question dont la réponse mérite un étude rigoureuse et exhaustive. Cette vocation dévoyée partie d’une intention salutaire nécessite une remise en question.