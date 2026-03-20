Série de nominations au sein de la Police nationale : grand chamboulement dans les commissariats du pays

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Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a procédé à une série de nominations au sein de la Police nationale du Sénégal. Ce mouvement concerne plusieurs cadres supérieurs appelés à occuper de nouvelles fonctions dans différents commissariats du pays.

Ainsi, le Commissaire de Police Principal El Hadji Aly Gueye, précédemment commissaire d’arrondissement de Yeumbeul, est nommé Commissaire urbain de Mbacké.

Le Commissaire de Police Principal Daouda Bodian, ancien commissaire de Guédiawaye, est pour sa part nommé Commissaire spécial de Touba.

De son côté, le Commissaire de Police Moussa Fall, qui occupait précédemment les fonctions de commissaire du 1er arrondissement de Thiès, est nommé commissaire d’arrondissement de l’Unité 15 des Parcelles Assainies.

Le Commissaire de Police Chimère Ba, est nommé Chef de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Thiès.

Enfin, le Commissaire de Police Lat Dior Sall, ancien Commissaire central et chef du Service régional de Sécurité publique de Kolda, est nommé Commissaire d’arrondissement de Médina.