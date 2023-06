Serigne Khassim Mbacké plaide le report de la Présidentielle pour 2026…

« Notre cher pays traverse une période de trouble. Des affrontements dûs à l’affaire Sonko/Adji Sarr installent le malaise. Le climat politique reste brumeux, voire tendue. Il nous faut alors inventer de nouvelles issues ». Telle est la conviction de Serigne Khassim Mbacké, jeune guide religieux. Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, de demander: »

Aujourd’hui, il urge de sauver les apparences. Plusieurs facteurs militent en faveur d’un report de l’élection présidentielle prévue en 2024. Pour moi, on doit les renvoyer jusqu’à 2026 pour régler certaines difficultés comme la question du parrainage, le cas de Touba avec le déplacement annoncé des bureaux de vote, les dossiers Karim Wade et Khalifa Sall, etc. On ne peut rien faire de grand sans consensus ».

Le marabout souteneur du Président Macky, de dire au finish: »Le Sénégal est notre patrimoine commun. On ne doit pas le réduire à néant. Le dialogue national institué par le Président de la République Macky Sall montre qu’il a le Sénégal au cœur. Il nous faut alors un regain de citoyenneté chez nos populations et, notamment, chez nos jeunes pour éviter à notre pays de sombrer. Aux talibés mourides, je les invite au respect scrupuleux du « ndigueul » du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. La politique telle qu’elle est pratiquée dans notre pays ne s’accommode pas avec la philosophie du Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, bref, des valeurs islamiques », a-t-il fait remarquer.