Serigne Mboup « Dégage » : Guy Marius clashe le Préfet de Kaolack

Le député et activiste Guy Marius Sagna a réagi avec fermeté suite aux tensions survenues à Kaolack entre le maire Serigne Mboup et le préfet du département. Dans un message diffusé ce week-end, il a exprimé son soutien total à l’édile de la ville, tout en dénonçant les abus d’autorité dans le commandement territorial sénégalais.« Monsieur le maire de Kaolack Serigne Mboup a tout mon soutien. Hélas, ce préfet qui lui dit de dégager n’est pas une exception. »

Guy Marius Sagna s’insurge contre une culture de mépris et de domination qu’il estime ancrée dans les rapports entre certains représentants de l’État et les citoyens. Selon lui, l’attitude du préfet envers Serigne Mboup est symptomatique d’un problème plus large au sein de l’administration territoriale.« Nombreux sont ceux qui, dans le commandement territorial, parlent aux citoyens comme lui. Nombreux sont les citoyens ‘en tenue’ qui violentent verbalement tous les jours les citoyens sans tenue. »Pour le député de la coalition Yewwi Askan Wi, cette forme de gouvernance est à revoir. Il appelle à une transformation profonde des mentalités et des pratiques au sein de l’administration :« Cela aussi est à redresser. Tous les citoyens ‘en tenue’ devront se redresser. Cela aussi est à décoloniser. ».