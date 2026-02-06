Seydi Gassama à Diomaye : « Si le Sénégal soutient la candidature de Macky au poste de Secrétaire général de l’ONU, vous aurez trahi la mémoire de plus de 65 Sénégalais tués par son régime »

Le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, a adressé un message ferme au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au sujet d’une éventuelle candidature de l’ancien chef de l’État Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies.

Dans une déclaration sans détour, le défenseur des droits humains prévient : « Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, si le Sénégal soutient la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU, vous aurez trahi la mémoire de plus de 65 Sénégalais tués par son régime ».

Il évoque également « les quatre personnes tuées suite à sa décision de reporter l’élection présidentielle de février 2024 ».

Seydi Gassama rappelle que l’accession de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême est indissociable de ces événements tragiques : « Sans le sacrifice de ces jeunes Sénégalais, dont les familles attendent toujours que justice soit rendue, vous ne seriez jamais devenu président de la République », affirme-t-il.

S’adressant plus largement à la communauté internationale, il souligne que « la paix et la sécurité, le développement et les droits humains constituent les trois piliers de l’Organisation des Nations unies », appelant les États membres de l’Union africaine à en tirer toutes les conséquences.