Seydina Mouhamadou Lamine puise dans les enseignements de Baye Laye

Le khalife général des Layènes, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, a mis en exergue la pertinence du thème retenu pour la 146ᵉ édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, axé sur la « solidarité islamique face aux défis actuels ». Il a appelé ce lundi à une solidarité agissante, traduite par des actes concrets, sincères et dénués de tout intérêt personnel.

Présidant la cérémonie officielle d’ouverture de cet événement religieux au mausolée de Seydina Limamou Laye à Cambérène (Dakar), devant une foule de fidèles, le khalife général a rappelé que la solidarité est une recommandation divine, non seulement entre musulmans, mais aussi entre tous les êtres humains.

« Cette solidarité ne doit pas rester théorique. Elle doit s’exprimer de manière effective à travers des actions concrètes, sincères et désintéressées », a-t-il insisté, soulignant qu’elle constitue le socle fondamental de la communauté layenne.

Dans cette dynamique, Seydina Mouhamadou Lamine Laye a invité les fidèles à renforcer davantage les liens de fraternité, de cohésion et d’unité au sein de la communauté, tout en respectant scrupuleusement les principes de l’islam et les valeurs prônées par Seydina Limamou Laye à travers son « Appel historique et universel ».

Le khalife général a également exhorté les Layènes à s’inspirer en permanence de l’héritage spirituel laissé par le fondateur de la confrérie, fondé sur la foi, la droiture, la paix et le vivre-ensemble.

Il a conclu son intervention par des prières pour une paix durable, le développement du Sénégal ainsi que pour l’unité et la cohésion nationale, dans un contexte mondial marqué par de nombreux défis sociaux, économiques et spirituels.