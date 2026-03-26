SG de l’ONU : l’Union africaine transmet un projet de décision pour approuver la candidature de Macky Sall

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La Commission de l’Union africaine à

travers le Bureau de l’Assemblée, a transmis ce 26 mars 2026 un projet de décision visant à approuver officiellement la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.

Selon la note de référence, cette décision fait suite à la première réunion du Bureau de l’Assemblée de l’Union africaine, tenue ce jeudi 26 mars 2026 sous la présidence de Evariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de l’Union africaine.

« Une adoption par « procédure de silence«

Conformément à l’article 19(1) du règlement intérieur de l’Assemblée, la Commission a soumis le projet de décision aux États membres selon la procédure de silence.

Autrement dit, si plus d’un tiers des États membres habilités à voter ne s’y opposent pas avant la clôture du 27 mars 2026, la décision sera considérée comme adoptée par consensus.

Dans le projet de décision, l’Union africaine met en avant plusieurs éléments pour justifier son choix sur Macky Sall. L’UA s’appuie sur son expérience reconnue de leadership ; son approche pragmatique et orientée vers les résultats ; son réseau international ; ainsi que sa capacité à rechercher le consensus entre les nations et les grandes puissances.

L’organisation continentale insiste également sur la nécessité pour l’Afrique de parler d’une seule voix dans cette compétition internationale majeure.

Le document rappelle qu’une lettre datée du 4 mars 2026 du président de l’Assemblée générale des Nations Unies précise que les candidatures au poste de Secrétaire général doivent être déposées au plus tard le 1er avril 2026, afin de participer aux dialogues interactifs prévus durant la semaine du 20 avril 2026.

Face à ce calendrier très court, l’Union africaine estime nécessaire de se positionner rapidement.