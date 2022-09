Sicap Liberté : Les sicapois renouvellent leurs engagements derrière Zahra Iyane Thiam

Cette journée du vendredi a été marquante à Sicap liberté a l’occasion du grand rassemblement des militants de l’APR a Sicap liberté pour remercier le ministre Zahra Iyane Thiam après le travail qu’elle a eu à réaliser au sein du parti mais aussi dans sa commune.

Les leaders, membres et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar à Sicap liberté ont encore magnifié leurs engagements et soutiens auprès de celle qu’elles appellent la dame de fer, Zahra Iyane Thiam. Au début de cet événement, le ministre a reçu en audience l’association des imam de Sicap liberté ainsi que d’autres organisations de cette localité. Dans son allocution, Imam Thiam porte parole du jour de la dite association a magnifié le travail fourni par Zahra au sein de son ministère mais aussi auprès de la communauté sicapoise. Par la même occasion, le porte parole de l’association des délégués de quartier de Sicap liberté a aussi tenu à remercier le ministre sur son engagement et son soutien auprès de la population depuis qu’elle dirige son ministère mais aussi la coalition des marrons beige dans la localité sicapoise.

Devant une très forte mobilisation, Zahra Iyane Thiam a saisi l’occasion pour magnifier cet engagement sans cesse de cette communauté. Vu la portée du discours du porte parole de l’association des Imams, Zahra Iyane Thiam a déclaré bien comprise le message véhiculé par le porte parole du jour et qu’elle saura décrypter le message.

La religion constitue un pilier très important au Sénégal et l’apport des hommes religieux est d’une importance primordiale, sur ce, le ministre s’est dit être toujours engagé à garder haut la main cette considération.

Concernant l’engagement des sicapois , Zahra Iyane Thiam salut cette constance des militants depuis son entrée dans la politique. Malgré sa destitution au poste de ministre, elle s’engage à perpétuer son engagement être auprès des Senegalais mais également auprès du président Macky Sall.

Cet événement fut un moment émotionnel profitant aux militants d’offrir des cadeaux de remerciement au ministre mais aussi de réitérer leurs gratitudes.