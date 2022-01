Sikazwe aurait été victime d’une insolation

Janny Sikazwe, l’arbitre de Tunisie-Mali lors de la CAN, aurait été victime d’une insolation ce qui pourrait expliquer ses décisions incompréhensibles en fin de match et notamment de siffler la fin de la rencontre avant son terme. C’est en tout cas ce qu’indique le patron des arbitres du football africain.

La polémique autour de la fin de match entre la Tunisie et le Mali ne désenfle pas après la décision de l’arbitre Janny Sikazwe de siffler la fin du match avant la fin du temps règlementaire. Si pour l’heure aucune communication officielle n’a eu lieu du côté de la CAF, les versions autour des causes de cet arrêt prématuré du match varient.

En effet, sur un extrait du match qui circule sur les réseaux sociaux, on peut clairement voir le Zambien, après un coup d’œil sur sa montre, indiquer 5 minutes de temps additionnel dès la 79e minute, pensant visiblement qu’on jouait déjà la 89e minute ! Ce qui expliquerait ensuite son coup de sifflet final à la 85e minute réelle puisqu’il pensait alors que le temps additionnel venait de s’achever. Reste qu’une fois informé de son erreur, l’officiel aurait dû avoir le réflexe de s’adapter et de laisser écouler au moins 5 minutes pour aller au bout du temps réglementaire plus autant de temps additionnel.

Une autre thèse circule. Essam Abdel-Fatah, le patron des arbitres, a ainsi indiqué à des journalistes que Sikazwe a été victime d’une insolation durant la partie ce qui lui aurait fait perdre sa concentration. À la fin de la partie, l’arbitre de 42 ans aurait ainsi été conduit à l’hôpital ce qui expliquerait son absence quand la rencontre a été sur le point de reprendre pour quelques minutes.

Georges E NDIAYE