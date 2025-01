Situation des medias au Sénégal: Le CDEPS veut une audience avec Diomaye

Partager Facebook

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a organisé un point de presse ce mercredi à la Maison de la Presse Babacar Touré. Cette rencontre a été marquée par des interventions poignantes et des réflexions profondes sur la crise qui secoue le secteur des médias au Sénégal.

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) a lancé, mercredi, à Dakar, un appel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour un « dialogue rénové avec la presse ». « Nous lançons un appel au président de la République pour un dialogue rénové avec la presse, qui a son rôle à jouer dans le développement économique et social du Sénégal », a lancé le président du CDEPS, Mamadou Ibra Kane, qui faisait la situation économique des entreprises de presse. « Nous sommes en situation de cataclysme depuis le Covid-19.

À terme, la menace de fermeture des entreprises de presse est bien réelle. Plusieurs centaines d’emplois vont être perdus », a alerté Mamadou Ibra Kane. Selon lui, le CDEPS dit regretter les dix premiers mois du nouveau pouvoir incarné par le président Bassirou Diomaye Faye en raison de mesures inacceptable pour l’entreprise de presse. Il a également déclaré que les cotisations sociales au bénéfice des travailleurs ne sont plus versées régulièrement, pour ne pas dire que la couverture médicale n’est plus assurée pour nombre de cotisants des travailleurs du secteur des médias.

Selon le président du CDEPS, le Sénégal a besoin d’une presse républicaine, libre et indépendante, viable économiquement. Elle n’est « ni un adversaire, encore moins un ennemi ». Les médias sont et resteront toujours un vecteur de développement. « La presse peut être un formidable outil de sécurisation des politiques publiques des dirigeants légitimement choisis par le Sénégal. C’est justement le rôle que la presse privée veut continuer de jouer. Une presse libre et indépendante est gage pour le Sénégal d’une solidité politique, économique et sociale, d’un raffermissement de la démocratie, d’une conscience citoyenne renforcée, d’un meilleur vivre ensemble », a estimé Mamadou Ibra Kane.

Maïmouna Ndour Faye clash le ministre Alioune Sall

La directrice de la 7 TV, Maimouna Ndour Faye, est montée au créneau pour dénoncer la façon dont le ministre de la communication fonctionne avec les médias. Elle accuse le ministère de la Communication de violer les dispositions du code de la presse. Par contre, elle invite le ministre à restaurer la confiance avec les acteurs du secteur. « Après l’appel au dialogue rénové lancé par le président de la République, nous nous attendions à ce que des efforts puissent être consentis notamment de la part du ministre Alioune Sall.

Depuis lors, les relations avec la presse sont extrêmement difficiles… On parle de réformer le code de la publicité. Nous sommes les premières à l’annoncer. Et ce code vu sa position, il est défavorable pour les entreprises de la presse privée. Si vous allez jusqu’à tenir un atelier, il faut inviter ceux qui restent. Je veux bien comprendre, quand on invite la Coordination des associations de presse (Cap) pourquoi le CDEPS n’y va pas. On ne nous a pas adressé de correspondance, les choses se sont faites sans nous », a regretté Maïmouna Ndour Faye.

Pis, note la patronne de la 7TV : « Le ministre est en train de dérouler sa feuille de route en faisant fi de tout appel aux concertations. Tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. Le secteur des médias nous appartient. Quelle que soit la décision qu’il va prendre, il doit se concerter avec nous. Même si on reconnaît du point de vue de la loi que le dernier mot revient au ministre de la communication. Et le ministère de la communication continue dans cette dynamique de démarche unilatérale et sectaire et de continuer dans ses activités en laissant en marge les professionnels des médias. Voilà ce qui nous lie avec le ministre ».

