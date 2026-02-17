Situation des supporters sénégalais détenus au Maroc : Le ministre des affaires étrangères rassure l’opinion

Le ministre des affaires étrangères, Cheikh Niang, a rassuré, ce mardi, l’opinion nationale sur la situation des ressortissants sénégalais détenus au Maroc, affirmant que l’État suit ce dossier avec « une vigilance constante » et mobilise tous ses leviers diplomatiques et consulaires pour défendre les droits des citoyens concernés.

Cheikh Niang a reconnu que la situation suscite une forte émotion au sein de l’opinion publique et constitue une priorité pour les autorités, soulignant que la protection des compatriotes établis hors du territoire national relève d’un devoir fondamental de l’État.

Selon lui, les autorités sénégalaises suivent quotidiennement l’évolution du dossier et restent en contact permanent avec leurs homologues marocains pour assurer un suivi rapproché des détenus, notamment à travers l’assistance consulaire régulière et l’accès aux détenus par les représentants diplomatiques.

Il a aussi indiqué qu’un avocat a été commis pour défendre les ressortissants concernés, et les autorités sénégalaises veillent aux conditions de détention, dans le respect des conventions internationales et des usages diplomatiques.

Le ministre a insisté sur la nécessité de concilier la défense des citoyens sénégalais avec le respect du système judiciaire marocain, soulignant que les procédures relèvent de l’autorité judiciaire du pays d’accueil et non du pouvoir exécutif.

Enfin, Cheikh Niang a exprimé sa conviction quant à l’évolution du dossier, affirmant que les autorités sénégalaises ont reçu des assurances de la part de leurs partenaires marocains et poursuivront leurs efforts jusqu’à l’aboutissement d’une solution.

