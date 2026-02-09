Uploader By Gse7en
Situation des supporters sénégalais détenus au Maroc : Me Patrick Kabou dénonce « le non respect des droits de la défense »

9 février 2026 Actualité

Dans une déclaration publiée, ce lundi, maître Patrick Kabou a informé que le mouvement de grève des avocats locaux au Maroc va se poursuivre au-delà du 12 février, date prévue pour le procès de 18 Sénégalais en détention provisoire à Rabat.

Me Kabou souligne que, en tant qu’avocat, il ne dispose pas de la procédure, ne peut pas communiquer avec ses clients et est régulièrement empêché d’entrer au Tribunal de première instance de Rabat.

Ainsi, il dénonce une « absence totale de garantie de procès équitable et un non-respect des droits de la défense ».

Pour rappel, 18 supporters sénégalais sont actuellement en détention au Maroc après la finale de la CAN remportée par le Sénégal face au pays hôte (Maroc). Ces Sénégalais ont été arrêtés suite aux incidents survenus lors de ce match qui a créé une polémique.

