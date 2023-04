Situation Economique du Sénégal: Les coalitions BBY et YAW mettent en garde « Il ne faut pas mettre le Sénégal en crise »

Yewwi Askan Wi appelle la coalition Benno Bokk Yakaar à la raison. Les députés de la coalition ont fait face à la presse pour exprimer leur soutien à Ousmane Sonko qui comparaitre en jugement d’appel ce 17 avril.

La coalition dénonce une instrumentalisation de la justice et des forces de défense et de sécurité. Selon Yewwi, le procès a pour but d’exclure le président Ousmane Sonko de l’élection présidentielle de 2024. « Macky Sall et son régime doivent savoir raison gardée et respecter au moins leur promesse et leur serment qu’ils ont faits lors du référendum de 2016.*

Respecter la mémoire des Sénégalais qui ont perdu la vie lors des manifestations de 2011 qui luttaient contre la candidature d’Abdoulaye Wade » a laissé entendre Ayib Daffé lors du point de presse.

Pour ce député de Yaw, Macky Sall ne peut pas être candidat pour le scrutin du 25 février 2024. « Je ne sais pas s’ils ont un problème pour trouver quelqu’un de crédible parmi eux mais il ne faut pas qu’ils transposent de problème-là au pays, qu’il mette le Sénégal en crise parce qu’ils ont une crise politique interne » a déclaré Ayib Daffé.