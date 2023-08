Situation Politique: Le F24 sort un communiqué

Ce 31 mai 2023, F24 avait programmé l’organisation d’un dialogue alternatif à celui convoqué par le Président MACKY SALL. Prévu sur une place privée relevant de l’autorité du Maire des parcelles assainies qui a le pouvoir de le donner en location à des tiers, le dialogue a été interdit par l’autorité préfectorale au prétexte qu’une demande d’autorisation ne lui avait pas été adressée.

Appréciant la posture de l’autorité et soucieux de paix, F24 a décidé de transférer le dialogue dans un local proche, une salle relevant aussi de l’autorité du Maire absent du Sénégal. Devant les craintes de ses représentants de voir les forces de défense et de sécurité débarquer sur les lieux et que s’ensuivent du grabuge et des dégâts préjudiciables à l’institution municipale, F24 a décidé de transférer le dialogue dans un lieu strictement privé.

Espérant enfin trouver un lieu à l’abri de toute interdiction, F24 a vite déchanté avant même que les participants ne s’installent, avec l’envahissement des bureaux du Grand Parti par des éléments de la gendarmerie qui ont exigé sans ménagement l’évacuation des locaux illico presto. Leur chef a même intimé l’ordre au maître des lieux de se conformer à sa décision dans un délai de deux minutes : point d’adresse aux journalistes présents, aucune tergiversation possible, la force de la ‘’loi’’ devait prévaloir. Toutes les rues menant à ce domicile privé avaient déjà été bloquées et les participants interdits de s’y rendre

Aussi paradoxale que cela puisse paraître, aucun justificatif, aucun texte administratif ou juridique n’a été produit. La réclamation à ce sujet a été suivie par une allégation selon laquelle ils (les gendarmes) mettaient en application une interdiction de tout rassemblement public ou privé.

Sidérés et déçus par une interdiction qui leur paraissait illégale et injuste, antidémocratique et dictatoriale, les responsables présents ont décidé d’évacuer les lieux et de renoncer, provisoirement, au lancement du dialogue du peuple.

F24 remercie les invités ainsi que tous les citoyens mobilisés pour la réussite du lancement de ce qui doit être le vrai dialogue, celui sincère et inclusif prenant en compte les préoccupations des sénégalais

F24 dénonce et condamne la décision du gouvernement de MACKY de priver des sénégalais d’un droit élémentaire de réunion et donne rendez-vous à tous les citoyens prochainement pour la tenue du dialogue du peuple.

F24 réitère son soutien à ALIOU SANE arbitrairement déferré et à OUSMANE SONKO encore séquestré en attente d’un verdict, qui, on l’espère sera donné au nom du peuple et conformément au droit.

Fait à Dakar le 31 mai 2023