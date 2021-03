Sochaux: Omar Daf prolonge jusqu’en 2023

Sochaux a annoncé lundi la prolongation de contrat d’Omar Daf. L’entraîneur sénégalais est désormais lié jusqu’en 2023 avec le club du Doubs.

Septième de Ligue 2, Sochaux a annoncé lundi la prolongation de contrat de son entraîneur Omar Daf. Le technicien sénégalais (44 ans), en poste depuis novembre 2018, est désormais lié jusqu’en 2023 avec le club du Doubs, pour lequel il avait assuré deux intérims en 2013 puis 2015.

« Je me réjouis, au nom du club et de tout le groupe Nenking, de cette heureuse nouvelle. Omar est un homme à qui j’accorde ma confiance pleine et entière pour mener le FCSM à son objectif de montée. Il possède toutes les qualités humaines et tactiques pour porter, durant les années à venir, les couleurs de notre équipe et lui faire retrouver le prestige et le niveau qu’elle mérite », a déclaré le directeur général, Samuel Laurent, repris par L’Equipe.

À neuf journées de la fin du Championnat, les Sochaliens ne pointent qu’à cinq points du Paris FC, cinquième et dernier qualifié pour les barrages.