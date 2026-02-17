Soirée partouze entre homosexuels aux Mamelles : Les aveux explosifs du fils de Saer Seck

L’affaire dite Pape Cheikh Diallo et Cie, l’enquête connaît de nouveaux développements à la suite des aveux d’Ibrahima Magib Seck, arrêté par la Brigade de recherches de Keur Massar.

Dans son édition de ce mardi 17 février, Libération rapporte que ce dernier, interpellé en même temps que trois autres personnes, dont un ressortissant français, a reconnu l’organisation d’une « soirée partouze » aux Mamelles, au domicile de Pape Cheikh Diallo. Selon ses déclarations, cette rencontre impliquait des pratiques homosexuelles où « tout était permis ».

Les investigations se poursuivent et ciblent désormais d’autres participants identifiés, notamment à travers des groupes WhatsApp. Une nouvelle vague d’arrestations serait imminente, les enquêteurs exploitant les communications électroniques pour remonter l’ensemble du réseau, précise la même source.

Le quotidien d’information souligne que le volet le plus préoccupant concerne la santé publique. Sur les 16 personnes interpellées à ce jour, 12 seraient porteuses du VIH.