Sonatel: Un vaste réseau de malversation démantelé

Un réseau de malversation démantelé au groupe Sonatel. Une plainte du groupe a permis à la Division spéciale de cybersécurité d’enquêter sur des manœuvres frauduleuses. Il s’agit d’une alliance d’agents qui manipulaient le système de vente de la compagnie de téléphonie.

Selon le Quotidien les agents commerciaux mis en cause ont profité d’une offre aux clients pour l’acquisition de terminaux haut de gamme. Le réseau écoulait ainsi sur le marché des téléphones portables « très prisés » appartenant au groupe. Ces ventes exécutées depuis 2020 font que la Sonatel est victime d’un préjudice financier de près d’un milliard de francs Cfa.

Actuellement, les éléments de l’enquête indiquent Ramatoulaye Sy ingénieur commercial et sa collègue Martine Stéphanie Bocandé, agents à l’agence Sonatel Boulevard de la République et déjà sous mandat de dépôt, comme les présumées instigatrices. Elles ont géré plus 287 millions de francs Cfa de marché frauduleux.

Au-delà de l’agence Sonatel Boulevard de la République, le détournement concerne d’autres agences et services du groupe. Plus 125 millions de francs Cfa sont en cause au service commercial livraison mobile de la direction des entreprises (Dde). Dans la plainte, l’agence Cheikh Anta Diop est visée pour la somme de 95 millions de francs Cfa, l’agence de Sea Plazza pour 67 millions et l’agence des Almadies pour près 59 millions.

Les agents commerciaux incriminés étaient complices avec des receleurs présumés, identifiés comme étant des commerçants au «marché Alizé» sis près du Port de Dakar. Les receleurs sont présentement sous contrôle judiciaire.