Sonko viole l’interdiction de sortie du territoire

Ousmane Sonko ne faisait vraiment pas dans l’annonce quand il disait qu’il allait entamer une désobéissance civique. Preuve qu’il prêche par l’exemple, hier, c’est lui-même qui fait un post avec photo à l’appui pour montrer qu’il a commencé.

«En route pour Ziguinchor, j’ai fait escale aujourd’hui en Gambie, consacrant ainsi ma première sortie du territoire nationale depuis deux ans et 03 mois. Je rappelle que la mesure de mise sous contrôle judiciaire a juridiquement pris fin avec la fin de l’instruction. C’est donc en toute illégalité que monsieur Oumar Maham Diallo, juge du 1er cabinet d’instruction, refuse de me restituer mes documents de voyage. Face à une portion de la justice inique et aux ordres politiciens, la désobéissance est un moyen et la résistance un droit», a écrit Ousmane Sonko.