Sortie de Souleymane NDIAYE: Les clarifications des cadres de S2D sur les propos déformés de leur leader

La Cellule des Cadres de la S2D /Yonou Naatangué a apporté des éclaircissements sur les propos déformés de Souleymane NDIAYE (actuel DG de la SAPCO et ancien Directeur des Infrastructures Aéroportuaires) par des opposants encagoulés, agissant sous le couvert d’une certaine société civile non équidistante des parties prenantes à la vie politique.

La cellule des cadres a tenu a préciser que tout le monde sait que Monsieur Souleymane NDIAYE n’a jamais appelé à « brûler le pays » comme le disent certains membres soi-disant de la société civile. Il semble qu’il y ait deux poids deux mesures dans les prises de position de certaines figures de la société civile. Où étaient-ils quand Ousmane Sonko, dans un live d’il y a quelques mois de cela tenait un discours antirépublicain en projetant de déloger un Président légitime, démocratiquement élu ? Aucune voix ne s’était élevée du côté de ces gens qui se réclament de la société civile.

Quand Monsieur Sonko dévoilait au grand jour son plan d’atteinte à la sécurité de la plus Haute Institution de ce pays et projetait aussi une atteinte à la sécurité intérieure en planifiant une insurrection qui s’est fort heureusement soldée par un échec cuisant, ils étaient où cette société civile et une certaine presse pro opposition.

Le Secrétaire Général de la S2D Monsieur Souleymane NDIAYE a le droit, comme tout citoyen, à la liberté d’opinion, consacrée par notre charte suprême, pas exclusivement pour les opposants, mais pour tous les sénégalais, indistinctement. Lors de son meeting de ce dimanche 23 octobre 2022, le Secrétaire Général de la S2D s’est voulu clair.

Macky SALL à un très bon bilan et ceci en peu de temps, à côté de ses réalisations, nous sommes en face d’une opposition immature, irresponsable et violente. Nous ne voyons aucun opposant crédible à ce jour au Sénégal. Et nous estimons que nous sommes dans un Etat de droit, dans une démocratie majeure.

Par conséquent, seul le Conseil constitutionnel est compétent sur des questions relevant des candidatures et élections présidentielles. Nous n’accepterons donc pas que nos vis-à-vis en politique, qui n’ont aucun projet crédible, à part la violence, nous privent de notre liberté de choisir et d’avoir un projet différent.