Soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU : Bougar Diouf exclu de la coalition Diomaye Président

La superviseur de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré, a annoncé l’exclusion de Bougar Diouf de la coalition suite à son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.

Dans un message adressé aux membres de la coalition depuis la Conférence internationale sur la Sécurité de Munich, en Allemagne, Aminata Touré a déclaré que Bougar Diouf s’est auto-exclu en tenant une conférence de presse appelant à soutenir Macky Sall malgré les mises en garde qui lui avaient été adressées.

Poursuivant, Mimi Touré rappelle l’importance de la discipline au sein de la coalition et souligne que les membres sont engagés à soutenir le Président Bassirou Diomaye Faye, conformément aux dispositions de leurs lettres d’engagement respectives.

Dans ce sens, l’ancienne ministre de la justice condamne les commentaires indiquant une attitude contraire et annonce une vérification des membres de la coalition et un reformatage du groupe qui compte 396 membres.

Aminata Touré a conclu son message en souhaitant un bon week-end aux membres de la coalition.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com