Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1770998501344

Soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU : Bougar Diouf exclu de la coalition Diomaye Président

13 février 2026 Actualité

La superviseur de la coalition Diomaye Président, Aminata Touré, a annoncé l’exclusion de Bougar Diouf de la coalition suite à son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies.

Dans un message adressé aux membres de la coalition depuis la Conférence internationale sur la Sécurité de Munich, en Allemagne, Aminata Touré a déclaré que Bougar Diouf s’est auto-exclu en tenant une conférence de presse appelant à soutenir Macky Sall malgré les mises en garde qui lui avaient été adressées.

Poursuivant, Mimi Touré rappelle  l’importance de la discipline au sein de la coalition et souligne que les membres sont engagés à soutenir le Président Bassirou Diomaye Faye, conformément aux dispositions de leurs lettres d’engagement respectives.

Dans ce sens, l’ancienne ministre de la justice condamne les commentaires indiquant une attitude contraire et annonce une vérification des membres de la coalition et un reformatage du groupe qui compte 396 membres.

Aminata Touré a conclu son message en souhaitant un bon week-end aux membres de la coalition.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

Marine nationale 1

Chavirement d’une vedette de la marine nationale : Trois marins portés disparus

Dans un communiqué publié, ce jeudi, le ministère des forces armées annonce qu’une vedette de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved