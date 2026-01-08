Soutien aux diplômés en arabe et aux sortants des daaras : La DER/FJ met sur la table une enveloppe de 75 millions de FCFA

La Délégation à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a lancé un programme de financement et d’accompagnement pour les diplômés en langue arabe, les daaras et les sortants des daaras. L’objectif est de favoriser leur autonomisation et de faire d’eux des acteurs de développement économique.

Lors de la cérémonie de remise du premier lot de financements, le Dr Aida Mbodji, Délégué Générale de la DER/FJ, a annoncé que 75 millions FCFA ont été mobilisés pour cette première phase, qui bénéficiera à des projets mis en œuvre dans 8 régions du Sénégal.

Cette initiative s’inscrit dans la vision du Président Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane SONKO, qui visent à bâtir une économie fondée sur la valorisation du capital humain, la réduction des inégalités sociales et la transformation structurelle de l’économie.

Les bénéficiaires ont partagé leurs parcours inspirants, témoignant de leur détermination à réussir malgré les défis. La cérémonie a été empreinte de spiritualité, avec un récital du Saint Coran en ouverture et en clôture.

