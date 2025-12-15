Souveraineté militaire : L’usine d’assemblage de véhicules militaires inaugurée demain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Sénégal vient de franchir un cap stratégique dans sa quête vers une souveraineté militaire. En effet, le Président de la République va procéder, demain, à l’inauguration de l’usine d’assemblage de la Société ISEVEM (Industrie Sénégalaise de Véhicules Militaires), située sur le site de l’APROSI à Diamniadio.

Selon le ministère de l’industrie, cette première usine publique-privée d’assemblage de véhicules militaires marque un jalon décisif vers l’autonomie industrielle et technologique de défense du Sénégal. La construction de l’usine d’assemblage est financée par le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS), avec le concours de l’État du Sénégal.

Le ministère indique qu’au-delà de la production, ISEVEM sera une plateforme de formation et de transfert technologique. Des ingénieurs et techniciens sénégalais y développeront des compétences pointues en assemblage, contrôle qualité et maintenance, d’après Serigne Gueye Diop et ses collaborateurs.

Cette usine d’assemblage de véhicules militaires marque un pas vers une industrie de défense locale, innovante et pérenne.

Publié par EL HADJI MODY DIOP