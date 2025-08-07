Stade Rennais : La grande lessive de Habib Bèye

Le Stade Rennais continue son opération dégraissage de grande ampleur et finalise les départs du défenseur Warmed Omari (Hambourg), du milieu Baptiste Santamaria (Valence), des attaquants Kazeem Olaigbe (Trabzonspor) et Carlos Andres Gomez (Vasco de Gama). D’autres éléments qui n’entrent pas dans les plans doivent suivre, en attendant que le dossier Arnaud Kalimuendo se réveille.

Le Stade Rennais est chaud comme la braise. Cet été, les pensionnaires du Roazhon Park ont déjà enregistré les arrivées de Quentin Merlin et de Valentin Rongier. Les deux anciens joueurs de l’OM ont été rejoints hier par Przemyslaw Frankowski, prêté par Galatasaray avec la possibilité de prolonger l’aventure. Le club français a aussi blindé ces derniers mois Jérémy Jacquet, dont le nom a été lié récemment à Arsenal, et Nordan Mukiele. Dans le sens des départs, les Bretons s’activent également. Comme expliqué sur notre site il y a quelques semaines, les dirigeants souhaitaient faire partir 19 joueurs, entre ceux qui pouvaient rapporter de l’argent et les indésirables.

Ils ont déjà bouclé il y a quelques semaines la vente d’Adrien Truffert à Bournemouth pour environ 17 M€, bonus compris. Ils ont aussi cédé Lorenz Assignon à Stuttgart pour un peu plus de 13 M€, hors bonus. Azor Matusiwa, lui, a filé à Ipswich Town. Albert Grønbæk et Leo Ostigard, eux, ont été prêtés avec option d’achat au Genoa. De son côté, Mohamed Jaouab s’est envolé pour Valladolid, pendant que Jonathan Do Marcolino a été prêté à Bourg-en-Bresse. Wilson Samaké (Bandirmaspor, libre) et Kyogo Furuhashi (Birmingham City) sont aussi partis. Tout comme Geoffrey Lembet, qui a participé au stage organisé par l’UNFP. Il cherche aussi un point de chute.

Une quinzaine de départs actés, d’autres arrivent

Steve Mandanda, lui, a également quitté le club libre au terme de son contrat. Le portier avait évoqué son avenir il y a quelques semaines. «J’ai plusieurs opportunités à l’heure actuelle, que cela soit pour être numéro 1, numéro 2, voire même devenir dirigeant dans un club. Mais je prends encore énormément de plaisir sur le terrain, et je me sens encore performant.» D’autres joueurs sont également proches de signer ailleurs. Comme révélé hier sur notre site en exclusivité, Warmed Omari va être prêté avec option d’achat à Hambourg. Le défenseur a été autorisé à voyager hier afin de rejoindre le club allemand. Il a déjà discuté avec le coach qui attend son arrivée avec impatience.

Les Bretons sont également tombés d’accord hier avec Trabzonspor pour Kazeem Olaigbe. Lui aussi a été autorisé à voyager pour la Turquie hier. Dans la soirée, la presse espagnole a révélé que Baptiste Santamaria va s’engager avec le FC Valence. Sa signature est attendue dans les prochaines heures d’après Super Deporte. Cela fait donc une quinzaine de départs pour le club entraîné par Habib Beye. Mais ce n’est pas encore terminé. Arnaud Kalimueno a un bon de sortie. Récemment, son nom est revenu à l’AC Milan. Glen Kamara cherche aussi un point de chute cet été. La Turquie et l’Etoile Rouge de Belgrade, qui a fait une offre pour lui, sont sur le coup. Le nouveau directeur sportif Loïc Désiré a encore du pain sur la planche cet été.