Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20260204 1747152

Starlink au Sénégal : 5000 kits négociés pour connecter 1 million de Sénégalais selon le gouvernement

4 février 2026 Actualité

Le gouvernement sénégalais a franchi un cap important dans sa transformation numérique en négociant l’acquisition de 5 000 kits Starlink, le fournisseur d’accès à Internet par satellite. Cette initiative vise à réduire la fracture numérique qui touche certaines régions du pays, en particulier les zones rurales et enclavées.

Grâce à cet accord, le gouvernement prévoit de connecter gratuitement un million de Sénégalais d’ici la fin de l’année 2026, en commençant par les secteurs les plus défavorisés. Les zones blanches, l’éducation, la formation professionnelle et les collectivités territoriales sont les premières ciblées.

Cette initiative devrait avoir un impact significatif sur l’économie et la société sénégalaise, en favorisant l’inclusion numérique et en renforçant la compétitivité du pays. Avec Starlink, le Sénégal se positionne comme un leader de la transformation numérique en Afrique.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

1770215747403

Situation des supporters sénégalais détenus au Maroc : Les précisions de Me Patrick Kabou

Dans un communiqué publié, ce mercredi, maître Patrick Kabou, l’un des avocats des supporters sénégalais …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved