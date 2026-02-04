Starlink au Sénégal : 5000 kits négociés pour connecter 1 million de Sénégalais selon le gouvernement

Partager Facebook

Le gouvernement sénégalais a franchi un cap important dans sa transformation numérique en négociant l’acquisition de 5 000 kits Starlink, le fournisseur d’accès à Internet par satellite. Cette initiative vise à réduire la fracture numérique qui touche certaines régions du pays, en particulier les zones rurales et enclavées.

Grâce à cet accord, le gouvernement prévoit de connecter gratuitement un million de Sénégalais d’ici la fin de l’année 2026, en commençant par les secteurs les plus défavorisés. Les zones blanches, l’éducation, la formation professionnelle et les collectivités territoriales sont les premières ciblées.

Cette initiative devrait avoir un impact significatif sur l’économie et la société sénégalaise, en favorisant l’inclusion numérique et en renforçant la compétitivité du pays. Avec Starlink, le Sénégal se positionne comme un leader de la transformation numérique en Afrique.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

