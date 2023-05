Stéréo Africa Festival: Boubacar Traoré incertain pour raison de santé mais le concert est maintenu

Voici un message de l’organisation du Stéréo Africa Festival dont l’une des têtes d’affiches, le célèbre blues man malien Boubacar Traoré, ne pourra pas jouer ce soir.

« Toute l’équipe du Stéréo Africa Festival est au regret de vous annoncer que Monsieur Boubacar Traoré, programmé ce soir au Clos Normand, a dû annuler sa venue pour raisons de santé.

Malgré tout, ses musiciens ont parcouru un très long voyage pour venir de Bamako à Dakar. Nous avons donc décidé de les faire monter sur scène ce soir avec l’excellent projet de Abdoulaye Dembélé dit Yaro – numero 2 du projet Boubacar Traoré – qui viendra présenter son nouvel album “Poo Pa Poo”. Ils seront sur scène juste avant le talentueux artiste koriste Noumoucounda, qui viendra clôturer le Festival ce soir. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Kar Kar.

Le festival proposera une variété de styles musicaux pour essayer de satisfaire tous les goûts, avec des performances de Noumoucounda, One Pac, Rokia Bamba, Aïda Sock, Sym Sam, Saintrick, Kalsoum, Jupiter Diop, Ngendymen, Cortega, entre autres. Les artistes se produiront sur différentes scènes, notamment au Clos normand, à l’Institut Français de Dakar et aux Pieds tanqués chez Awa.

Créé en 2022, le Stereo Africa Festival vise à promouvoir les musiques actuelles ouest-africaines et à soutenir l’émergence de nouveaux talents à travers une programmation éclectique. Il est également un lieu de rencontre pour les professionnels africains et internationaux, pour la promotion, la représentation, la diffusion et la structuration des musiques du continent.

L’initiative est conjointe entre le label Stereo Africa 432, représenté par l’artiste sénégalais Sahad Sarr, l’association Des Gens T et l’Amicale de Normandie.