Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
thumb 1260x800 68ca625044203 SVjHXHmgMi

Subventions supprimées : Menace de boycott du championnat

17 septembre 2025 Sports

Le championnat sénégalais 2025-2026 pourrait être boycotté par plusieurs clubs de football, à la suite d’une décision du ministère des Sports. La tutelle, Khady Diène Gaye, a mis fin aux subventions financières jusque-là accordées aux équipes engagées en compétitions africaines – une pratique en place depuis 1961.

Cette mesure a déjà des répercussions concrètes, signale Le Témoin : l’ASC Jaraaf, championne du Sénégal en titre, pourrait en effet déclarer forfait pour son match de Ligue des Champions prévu au Cameroun, faute de moyens pour financer le déplacement.


Selon des dirigeants de clubs, interrogés par la même source, cette décision fragilise l’ensemble du football national. Plusieurs présidents menacent désormais de ne pas prendre part au championnat 2025-2026, dont le coup d’envoi est prévu le 11 octobre.

Tags

Vérifier aussi

Fence Filtered

Take Advantage Of The Falling Stock Market

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved