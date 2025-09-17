Subventions supprimées : Menace de boycott du championnat

Partager Facebook

Le championnat sénégalais 2025-2026 pourrait être boycotté par plusieurs clubs de football, à la suite d’une décision du ministère des Sports. La tutelle, Khady Diène Gaye, a mis fin aux subventions financières jusque-là accordées aux équipes engagées en compétitions africaines – une pratique en place depuis 1961.

Cette mesure a déjà des répercussions concrètes, signale Le Témoin : l’ASC Jaraaf, championne du Sénégal en titre, pourrait en effet déclarer forfait pour son match de Ligue des Champions prévu au Cameroun, faute de moyens pour financer le déplacement.

Selon des dirigeants de clubs, interrogés par la même source, cette décision fragilise l’ensemble du football national. Plusieurs présidents menacent désormais de ne pas prendre part au championnat 2025-2026, dont le coup d’envoi est prévu le 11 octobre.