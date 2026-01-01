Supposé conflit avec Pape Thiaw : La FSF dément et apporte des précisions

Dans un communiqué rendu public, ce jeudi, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) s’est indignée de ce qu’elle qualifie de « rumeurs et informations erronées qui circulent dans la presse, faisant état d’un conflit ou de tensions entre l’instance fédérale et l’entraîneur national ».

La FSF a tenu à préciser, à ce propos, que les relations entre le président de la fédération et l’entraîneur national sont excellentes, basées sur une collaboration exemplaire et une synergie d’action pour mettre l’équipe nationale dans les meilleures conditions de performance.

L’instance fédérale a appelé à la mobilisation générale et à l’union sacrée de tout le peuple sénégalais autour de son équipe nationale et de son encadrement technique, avec pour objectif de remporter le trophée.

« Toutes les énergies doivent être focalisées vers un seul et unique objectif: accompagner nos Lions vers la victoire finale et le triomphe au soir du 18 janvier, Inshallah », a conclu la FSF.

Publié par EL HADJI MODY DIOP