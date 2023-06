Supposée déclaration de 3eme candidature: Le F24 change de fusil d’épaule et opte pour un dress code blanc ce 23 juin

Dans un communiqué daté du 22 juin 2023, le Comité exécutif des forces vives de la Nation (F24) exhorte les dakarois et les sénégalais à célébrer ce jour de vendredi en s’habillant en blanc. C’est une manière pour eux de « faire face à la montée des périls programmés par Macky Sall et ses partisans », disent-elles.

« Tous en blanc le 23 juin pour réclamer la paix » est la nouvelle stratégie de lutte pour les forces vives de la Nation (F24). Selon leur Commission de communication, le Président Macky Sall vient d’annoncer son intention de faire prochainement : « une déclaration, pour aller vers la marche du progrès et vers la victoire de 2024 ». Ainsi, considérant cette supposée candidature prochaine comme une tentative de coup d’État constitutionnel, les forces vives de la Nation estiment nécessaire de prendre acte de cette décision de choisir l’aventure du chaos, de nous en imposer par la manipulation, les contrevérités et la violence répressive.

Toujours selon le F24, la montée des périls programmés par Macky Sall et ses partisans, en vue de la préservation de leurs intérêts et privilèges propres, « les citoyens épris de paix et de justice doivent se mobiliser pour l’essentiel et dans l’unité maintenant ou jamais », avertissent les forces vives de la Nation. Et de poursuivre : « Pour ce faire, mais aussi pour dénoncer la coupure du signal de Walfadjiri, réclamer la levée du blocus du domicile d’Ousmane Sonko ainsi que la Tabaski pour tous, F24 exhorte les dakarois et les sénégalais à célébrer la date symbolique du 23 juin en blanc. Habillons-nous tous en blanc ce vendredi pour aller à la Mosquée, attachons, accrochons, agitons un morceau de tissu blanc, un ruban, une écharpe ou un mouchoir blanc partout, voiture, devanture des maisons », prodigue le F24 à l’endroit de ses sympathisants.

Par ailleurs, suggérant que cet accoutrement soit de mise surtout entre 13h et 18H, contre « la violence recherchée et entretenue par Macky Sall et ses partisans », le F24 demande aux citoyens et plus particulièrement à ses inconditionnels de « manifester leur attachement à la paix, à l’unité nationale, à la cohésion sociale et à l’harmonie ethnico-religieuse », suggère le Comité exécutif de F24.

En outre, le F24 prétend que la logique de la recherche de la paix adossée à la vérité l’emporte sur la logique de la répression aveugle et des dérives dictatoriales. C’est ainsi qu’il (le Comité exécutif) clarifie que ce n’était pas F24 qui avait déposé une demande de manifestation pour ce 23 juin, mais plutôt c’est le mouvement des forces vives de la Nation M23. Sur ce, le F24 considère qu’aucun Préfet ou Président ne peut interdire ce présent type de manifestation, le port du blanc partout et par tous.

Mamadou Sow (Stagiaire)