Surabondance de Carottes: Près de 500 Tonnes risquent de pourrir au marché de Thiaroye

En cette période d’hivernage, les vendeurs de carottes et les commerçants accusent le Maroc d’avoir inondé le marché. Près de 500 tonnes qui risquent de se retrouver à la poubelle, d’où l’alerte des commerçants de Thiaroye.

Au marché de Thiaroye les vendeurs, commerçants et autres détaillants de la filière carotte sont très remontés contre les autorités. Et pour cause, ce sont près de 5 T de ce produit qui risque de pourrir entre leurs mains si jamais ces dernières tardent à réagir. Selon les vendeurs, si ce produit « inonde » actuellement le marché c’est à cause des marocains qui eux aussi fournissent ce pays. « Il y a une abondance de la carottes marocaine sur le marché.

Et il faut que le Président Bassirou Diomaye Faye réagisse, les conteneurs ne cessent de décharger leurs produits dont la carotte. Vous allez à Cayar les chambres froides sont remplies de carottes et environ 7000 F le sac. C’est le cas à Niagues où près de 500 T ne sont pas écoulées » a dénoncé Baye Gora le porte-parole des commerçants du marché de Thiaroye. Des commerçants qui semblent avoir perdu le nord et ne savent pas à quel saint se vouer.

Une surabondance de la carotte qui demeure un vrai casse-tête pour les commerçants surtout en cette période d’hivernage. Des vendeurs qui se sont ligués pour lancer leur cri du cœur. « Si l’état ne veut pas que nos enfants prennent le large qu’il trouve une solution au plus vite. Les gens risquent de quitter les champs et de trouver autre chose », a-t-il asséné. Ils crient au secours dans l’espoir que Diomaye Faye puisse entendre leurs complaintes. Mais en attendant, ils gardent leur mal en patience.

MOMAR CISSE