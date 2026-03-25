Sûreté urbaine de Dakar : Mame Makhtar Guèye « décline toute assistance judiciaire »

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Mame Makhtar Guèye a déféré ce mercredi matin à la convocation des enquêteurs de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Le vice-président de l’ONG islamique Jamra est interrogé sur sa déclaration controversée relative à la distribution des fonds dédiés à la presse.

Mais le responsable de Jamra a pris une décision radicale après l’autosaisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Mame Makhtar Guèye a déclaré qu’il ne veut pas être assisté d’un avocat pour son audition. C’est dans les locaux de la police qu’il a révélé sa décision à Seneweb.

Interpellé vers 12 h par nos soins sur l’identité de son conseil lors de son interrogatoire en cours, il a déclaré : « J’ai décliné toute forme d’assistance juridique. Je n’ai donc pas besoin d’avocat. »