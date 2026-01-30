Uploader By Gse7en
Sûreté Urbaine : Doudou Wade n’a pas déféré à sa convocation

30 janvier 2026 Actualité

Convoqué ce vendredi pour ses propos polémiques, Doudou Wade n’a pas mis les pieds à la sûreté Urbaine. Les enquêteurs n’ont pas vu l’ombre de l’ancien député et membre du parti démocratique sénégalais (PDS).

Selon des informations relayées par nos confrères de Seneweb, son téléphone sonnait dans le vide lorsque les enquêteurs ont tenté en vain de le joindre.

Pour rappel, Doudou Wade a été convoqué suite à ses propos tenus sur la TFM faisant appel à coup d’État pour renverser le régime actuel. À noter que le journaliste Pape Ngagne Ndiaye a, quant à lui, répondu à sa convocation. À l’heure où ses lignes sont écrites, aucune décision à son encontre n’est encore annoncée.

