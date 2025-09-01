Suspension de l’aide à la Presse : Bara Ndiaye fustige la mesure

Partager Facebook

Dans une contribution en date du 1er septembre, Bara Ndiaye a vivement critiqué la suspension du fonds d’appui et de développement de la Presse. Monsieur Ndiaye estime que ce fonds ne peut être mis en veille, car il s’agit d’une décision du législateur sénégalais. Il suggère, ainsi, de créer une entité indépendante pour gérer ce fonds même si elle sera en lien avec le ministère de la communication.

Voici l’intégralité de sa contribution

Il est urgent de mettre à disposition le Fonds d’Appui et de Développement de la presse. Sa suspension, quelle qu’en soit la justification avancée, est injustifiable. Ce fonds, fruit d’une réforme voulue par l’ancien régime pour moderniser l’aide à la presse, n’a jamais été conçu pour être mis en veille. Il s’agit d’une décision du législateur sénégalais, au même titre que les subventions accordées aux institutions publiques.

Les médias, piliers de notre démocratie, ne peuvent être laissés pour compte. Le gouvernement a l’obligation de rendre ce fonds accessible aux acteurs du secteur, dans le respect des principes de transparence et d’équité. Il est peut-être temps de réfléchir à une entité indépendante pour sa gestion, en lien étroit avec le ministère de la Communication. Le contrôle de la répartition et de l’usage des ressources allouées est légitime, leur blocage ne l’est pas. Secteur attend ce de gouvernement plus et pas moins.

Bara Ndiaye