Tabaski sous le signe de l’inflation : AKF rassure

Le Sénégal a été secoué ces derniers jours par des séries de manifestations violentes qui ont occasionné des morts et des dégâts matériels. Des commerces ont aussi été saccagés. Mais cette situation n’aura aucun impact sur l’approvisionnement du marché. Telle est l’assurance faite, hier par le ministre du Commerce de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, lors de la conférence de presse du gouvernement. «Pour l’instant, nous n’avons pas noté de difficultés majeures sur l’approvisionnement du marché et sur les prix. Le président de la république, Macky Sall a demandé en conseil des ministres qu’une évaluation soit faite de tous ces préjudices subis par les acteurs économiques», assure le porte-parole du gouvernement.

«Le Sénégal a eu une bonne campagne horticole avec beaucoup d’exploitations»

Le ministre a aussi donné des assurances sur la tabaski qui sera célébrée dans une semaine. «Cette année, sur l’ognon, nous avons une situation très particulière. Le Sénégal a eu une bonne campagne horticole avec beaucoup d’exploitations. Sur le marché international, les prix de l’oignon sont très élevés donc le Sénégal a assez d’oignons pour le marché local. Mais comme il y a une opportunité sur le marché international, beaucoup d’oignons sont importés», a-t-il dit. A l’en croire, «nous sommes en train de surveiller le marché mais on note de jour en jour que le prix augmente. Donc si ça continue, nous ouvrirons le marché à l’importation pour créer une régulation et faire en sorte que cette inflation artificielle ne soit pas maintenue».