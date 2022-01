Tahirou Sarr au cœur d’une escroquerie sur 7,5 milliards

Après avoir été cité dans l’affaire des 94 milliards, Tahirou Sarr fait encore parler de lui. L’homme d’affaires est impliqué dans un autre scandale foncier relatif à une escroquerie portant sur 7,5 milliards FCFA

Le nom de Tahirou Sarr est encore mêlé au cœur d’une escroquerie foncière portant sur 7,5 milliards FCFA.

Trois familles résidant à Dakar qui ont fait face à la presse, ce samedi pour dénoncer une vaste escroquerie sur des deniers publics et complicité d’escroquerie opposant Tahirou Sarr à Emittans (agissant au nom et pour le compte des héritiers). Elles se disent victimes des agissements de Tahirou Sarr et réclament justice. Selon Ousseynou Tall, il s’agit d’une affaire d’escroquerie portant sur un montant de 7 250 000 000 de F CFA déjà acquiescés à Tahirou Sarr par les représentants de l’état du Sénégal.

«Je suis venu aujourd’hui pour parler avec vous sur une affaire d’escroquerie dont je suis victime de la part de Tahirou Sarr. Il a fait savoir que je lui ai vendu des droits fonciers qu’il pourra aller récupérer les droits de ce terrain qui m’appartient moi et ma famille. Alors que je n’ai jamais vu Tahirou Sarr, de loin ni de près. Il s’est basé sur du faux. J’ai fait une plainte il y a de cela une année. Le TF N°6374 Dakar-Gorée, a été renommé TF N°1838/NGA d’une superficie de 32 870 m2 dont lees 20 130 m2 sont déclarés indisponibles pour les mêmes raisons inscrites le 28 juin 1994 en vertu du décret numéro 92-815 du 20 mai 1992 et le TF N 13833/NGA (totalement déclaré indisponible pou pour le projet d’extension de l’école nationale d’horticulture de Camberene », a déclaré Ousseynou Tall porte-parole des familles.

Poursuivant ses propos, M. Tall ajoute : « L’affaire porte sur 3 Titres Fonciers (TF) sis à Dakar; Tf N° 5058/ NGA d’une superficie de 9 700 m2 appartenant à Mboye GUEYE et ROkhaya Thiaw,( totalement déclarés indisponibles pour cause d’utilité publique dans le cadre du projet d’extension du village de Yoff inscrite le 28 juin 1994), TF N° 1838/NGA d’une superficie de 32 870 m2 dont le 20 130m2 déclarés indisponibles pour les mêmes raisons inscrites le 28 juin 1994 en vertu du décret numéro 92-815 du 20 mai 1992 et le TF N 13833/NGA, totalement déclaré indisponible pour le projet d’extension de l’école nationale d’horticulture de Camberene ».

Selon le porte-parole des familles, l’objet de la plainte porte sur une affaire d’escroquerie d’un montant de 7 milliards 250 millions de F CFA déjà acquiescés à Tahirou Sarr pour les deux premiers titres réunis et payés par les représentants de l’état du Sénégal.

« En effet Tahirou Sarr, s’est dit représentant légitime des deux familles propriétaires alors qu’il s’est basé sur du faux d’où l’objet de la plainte de M. Matar Diène Directeur de la Société Emitrans représentant légal des familles. A cela, S’ajoute un autre terrain appartenant à Mboy GUEYE, Rokhaya Thiaw et Ousmane Samba TF N°13833/NGA d’une superficie de 16 042 m2 dont l’acquiescement ne nous est pas encore parvenu. Toutes ces allégations ont fait l’objet d’une enquête qui a été bouclée et transmise au parquet par la sûreté urbaine sous le numéro du PV 806/SU du 28 décembre 2021 portant Emitrans contre le sieur Seydou Sarr dit Tahirou », dénonce Ousseynou Tall.