Tambacounda : Un accident impliquant un minicar « cheikhou chérifou », fait plus de 5 morts

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La région de Tambacounda a été le théâtre d’un grave accident de la circulation impliquant deux véhicules de transport de passagers. La violence de l’impact a causé d’importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines sur cet axe particulièrement fréquenté.

Selon Senego qui donne l’information, le drame s’est produit à hauteur de Nétéboulou, lors d’une collision frontale entre un minicar de transport interurbain de type « Cheikhou Chérifou » et un bus de voyageurs. Le premier véhicule assurait la liaison entre Dakar et la Guinée-Conakry, tandis que le second provenait de Gouloumbou en direction de la capitale sénégalaise.

Le bilan provisoire fait état de 7personnes décédées. Plus de quarante autres passagers ont été blessés dans le choc. Les équipes de secours, déployées rapidement sur les lieux, ont pris en charge l’évacuation des victimes vers les structures sanitaires de Tambacounda pour des soins d’urgence.

Les premiers éléments recueillis auprès des témoins présents au moment des faits orientent vers une erreur de conduite. Le minicar aurait effectué un dépassement jugé imprudent à l’approche d’un virage. Cette manœuvre l’a placé directement sur la trajectoire du bus arrivant en sens inverse, rendant le choc inévitable.

Les forces de sécurité ont procédé aux constats d’usage et ouvert une enquête pour déterminer avec précision les circonstances de la collision et situer les responsabilités. Face à la récurrence des accidents graves sur ce tronçon, les habitants de la zone réitèrent leur demande d’un renforcement des dispositifs de sécurité routière.