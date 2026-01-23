Uploader By Gse7en
Tambacounda : Un individu arrêté avec 7 blocs de chanvre indien

23 janvier 2026 Actualité

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Tambacounda, relevant de l’OCRTIS, a interpellé un individu en flagrant délit, ce 20 janvier 2026, au niveau du fleuve Falémé (secteur de Seleng Sénégal).

L’opération a été réalisée lors d’une patrouille de surveillance frontalière. Le suspect a été trouvé en possession de sept (07) blocs de chanvre indien, pour un poids total de 10 kg, soigneusement dissimulés dans un sac en plastique.


À la suite de son interpellation, une fouille approfondie menée au siège du service a permis la saisie de son téléphone portable, outil potentiel de coordination du trafic. Après notification de ses droits, le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.

