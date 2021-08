Technologie: Un congolais invente le premier ordinateur Win8 100% africain

La jeunesse du continent est de plus en plus connectée et crée son propre avenir. Que ce soit dans le confort des différents centres technologiques du continent,, les jeunes mettent à profit les technologies pour innover, créer des emplois et améliorer les sociétés dans lesquelles ils vivent. Comme si l’Afrique ne pouvait pas créer, cette hypothèse est maintenant révolue car un africain vient de mettre en place un ordinateur 100% Win8.

En effet un congolais a fabriqué un ordinateur dénommé “Win8” et qui est prêt à être vendu dans le monde entier. Reconnue pour être un scandale géologie, la République Démocratique du Congo est aussi un pays au potentiel intellectuel extraordinaire. La plus grande invention technologie congolaise est l’œuvre du professeur Jean Bele, professeur à l’Université de Massachusetts Institute of technology, aux États-Unis d’Amérique. Sa fabrication laptop Okapi Win8 vient d’être certifié mondialement, répondant aux normes ISO.

Il convient de noter que Jean Marie Okwo-Bele est un congolais né un certain 27 février 1957, dans la ville de Bandundu, en République Démocratique du Congo. Il est un physicien, épidémiologiste, expert et directeur du département d’immunisation, vaccination et biologiques dans World Health organization.