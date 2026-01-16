Uploader By Gse7en
Téléphones saisis : Bonne nouvelle pour les avocats de Farba Ngom

16 janvier 2026 Actualité

Dans le cadre de l’affaire des téléphones portables introduits au Pavillon spécial pour le compte du député-maire des Agnam, Farba Ngom, la défense obtient l’autorisation de présenter sa version des faits.

Selon les informations recueillies par Seneweb auprès de Me Baboucar Cissé, les avocats de Farba Ngom ont reçu l’autorisation du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de tenir une conférence de presse.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par la sortie médiatique de la ministre de la Justice, Yassine Fall, sur cette affaire sensible.

Cette autorisation donne carte blanche à la défense pour apporter sa propre lecture des événements et répondre aux différentes accusations portées contre leur client. Les avocats devraient profiter de cette tribune pour clarifier les zones d’ombre de ce dossier qui fait grand bruit dans l’opinion publique.

La date et l’heure de cette conférence de presse n’ont pas encore été communiquées, mais elle devrait se tenir dans les prochains jours.


Pour rappel, un agent pénitentiaire, S.A.A. Guèye, a fait l’objet d’un deuxième retour de parquet ce jeudi 15 janvier 2026, soupçonné d’avoir remis des téléphones portables au détenu Farba Ngom au Pavillon spécial . Le surveillant aurait même reconnu avoir remis son propre appareil cellulaire au député-maire des Agnam.

